السفير عباس يبحث مع مدير وكالة (آيرينا) تعزيز التعاون في مجالات الطاقة وتطبيقاتها

أبو ظبي-سانا

بحث سفير سورية في دولة الإمارات العربية المتحدة الدكتور غسان عباس مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة المتجددة “آيرينا” فارنشيسكو لا كاميرا سبل تعزيز التعاون في مجال الطاقة المتجددة وتطبيقاتها بما يحقق الأهداف والرؤية الوطنية السورية.

وناقش الجانبان خلال اللقاء الذي عقد على هامش مشاركة سورية في الدورة الثالثة والعشرين لمجلس آيرينا الذي انعقد اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي أولويات سورية الوطنية في مجالي الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمشاريع التي يجري العمل عليها في مختلف المحافظات السورية.

واتفق الجانبان على أهمية التوصل لأطر تعاون ملائمة تلبي احتياجات سورية الحالية وتوفر الدعم لمشاريع الطاقة المتجددة في سورية.

حضر اللقاء مدير عام المركز الوطني لبحوث الطاقة بوزارة الكهرباء المهندس يونس علي وأمين سر لجنة الموارد والطاقة برئاسة مجلس الوزراء المهندس فادي مصة وكبير مستشاري المدير العام لوكالة “آيرينا” ستيفانو مارغوتشيو.

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