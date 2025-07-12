مساعدات قطرية تصل مطار حلب دعماً لجهود إخماد حرائق اللاذقية

حلب-سانا

وصلت إلى مطار حلب الدولي اليوم الدفعة الأولى من المساعدات القطرية لدعم جهود وزارة الطوارئ والكوارث السورية في مواجهة حرائق الغابات المندلعة في ريف محافظة اللاذقية منذ عشرة أيام.

وأوضحت الهيئة العامة للطيران المدني السوري في تصريح لـسانا أن دفعة المساعدات تضمنت وصول 3 طائرات من أصل 6 تحمل على متنها مساعدات برية وجوية تشمل مروحيتين تابعتين للقوى الجوية في وزارة الدفاع القطرية مخصصتين لأعمال الإطفاء، إضافة إلى عدد من سيارات الإطفاء والإسعاف ومعدات الدعم اللوجيستي.

وأشارت الهيئة إلى وصول فريق ميداني مؤلف من 100 عنصر من فرق الدفاع المدني القطري (لخويا) التابع لوزارة الداخلية القطرية إلى جانب فريق من مجموعة البحث والإنقاذ الدولي القطري، وفريق جوي متخصص من القوى الجوية القطرية مؤلف من 35 شخصاً معني بتشغيل وإدارة العمليات الجوية، بالإضافة إلى فريق طبي متخصص.

وكان في استقبال الوفد القطري معاون وزير الطوارئ السوري أحمد محمد ديب أقزيز ووفد من الهيئة العامة للطيران المدني السوري برئاسة مدير إدارة العلاقات العامة علاء صلال.

وكان وزير الطوارئ وإدارة الكوارث السوري رائد الصالح وجه في وقت سابق اليوم عبر منشور على منصة إكس الشكر لدولة قطر الشقيقة ولمجموعة البحث والإنقاذ القطرية الدولية بقوة الأمن الداخلي (لخويا) على إرسال طائرات تحمل على متنها حوّامات خاصّة بإطفاء الحرائق، وسيارات إطفاء، وكوادر بشرية دعماً لجهود إخماد حرائق الغابات في ريف اللاذقية.

وقال الصالح: “نثمّن عالياً هذه المشاركة الإنسانية النبيلة التي تعكس عمق الروابط الأخوية بين الشعبين السوري والقطري”.

وتشهد غابات ريف اللاذقية حرائق كبيرة منذ عشرة أيام تشارك في عمليات إطفائها إلى جانب الفرق السورية فرق برية من تركيا والأردن، وفي الجانب الجوي تسهم طائرات من سوريا وتركيا والأردن ولبنان في تنفيذ عمليات الإخماد الجوي في إطار تنسيق مشترك لمواجهة الكارثة.