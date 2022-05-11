ندوة نقدية في ثقافي كفرسوسة حول سلسلة أحلام الأطفال

دمشق-سانا

أقام المركز الثقافي العربي في كفرسوسة ندوة نقدية حول المجموعة القصصية سلسلة أحلام الأطفال للكاتبة بسوم سلوم تضمنت قراءات نقدية في الكتاب إضافة إلى فعالية فنية غنائية على هامش الندوة.

تطرق الشاعر فرحان الخطيب في محوره الى ثلاث قصص من السلسلة وهي “الدب القطبي” و”سر داني” و”رواد وصديقه العصفور” لافتاً إلى اللغة غير المباشرة في القصص والاقتصاد في اللغة وسهولتها والأسلوب الشيق معتبراً أن الكاتبة استطاعت أن تحقق عناصر القصة الموجهة للطفل بنجاح.

وبين الخطيب أن أدب الطفل في بلادنا وفي الدول العربية يحتاج المزيد من الاهتمام به من الكتاب والجهات الثقافية المعنية لبناء جيل واع ومتماسك ستكون على عاتقه مسؤولية بناء الأمة.

كما تطرقت الكاتبة ميادة سليمان في محورها إلى أربع قصص هي “ملكة الشمس” و”جدة ريم” و”نجمة هاني” و”رواد وصديقه العصفور” مبينة أن هناك اتجاهين في الكتابة للطفل الأول ارتجالي والثاني مدروس ونوعي مطلع على علم نفس الطفل ويكتب بوعي وإدراك وحرفية وسلسلة الكاتبة سلوم تنتمي إلى النوع الثاني حيث استطاعت أن تحمل أدبها الأبعاد الإنسانية.

وقرأت الكاتبة سلوم قصة من السلسلة بعنوان “منزل أسامة” مشيرة إلى أن مشروعها الكتابي سلسلة أحلام الأطفال سيكون على عدة أجزاء أنجزت منها جزأين كل واحد يشتمل على ثلاث قصص وهما اللذان دارت الندوة حولهما.

وشارك الفنان ضياء القضماني بمجموعة من الأغاني الطربية إضافة إلى أغنية حمل مضمونها هم الطفولة لافتاً إلى أهمية الغناء للأطفال وإعطائه المزيد من الاهتمام كما أشار الفنان ثائر فهمي مدير فرقة ربيع جرمانا إلى وجوب إيلاء الاهتمام لمسرح الطفل الغنائي لما فيه من المتعة والفائدة للطفل.

أدارت الندوة الإعلامية سنا الصباغ التي تحدثت عن أهمية دخول الثقافة وأنشطتها إلى مدارس الناشئة والصغار لتعويدهم على الاهتمام بالمشهد الثقافي.

بلال أحمد