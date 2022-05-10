الدوما الروسي:الغرب تعمد جعل أوكرانيا نقطة ضغط على روسيا

موسكو-سانا

أكد رئيس لجنة العلاقات الدولية في مجلس الدوما الروسي ليونيد سلوتسكي أن الغرب تعمد جعل أوكرانيا نقطة انطلاق يضغط بها على موسكو ويشن منها عدوانه المباشر.

وحسب موقع آر تي فإن سلوتسكي كتب في منشور على قناته عبر تيليغرام “لقد تم تحويل أوكرانيا عمداً إلى نقطة انطلاق للضغط والعدوان المباشر على روسيا.. لقد أراد الغرب مجتمعاً أن يتصرف بالوكالة” مشيراً إلى أن بلاده لم يكن لديها أي خيار في حل الوضع بأوكرانيا بالوسائل السلمية.

وأضاف سلوتسكي: إن الغرب غض الطرف عن سياسة نظام كييف في قمع الناطقين بالروسية والأقليات القومية وممارسة الأعمال الانتقامية ضدهم وانتشار عدوى النازية الجديدة لافتاً إلى أن روسيا سعت إلى تنفيذ اتفاقيات مينسك لمدة ثماني سنوات بينما كانت كييف تستعد للحرب حيث نمت الشهية لدى النخب الأوكرانية لدرجة أن فلاديمير زيلينسكي بدأ يتحدث عن الأسلحة النووية.

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