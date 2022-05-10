جمهورية لوغانسك تعلن إجلاء 1300 شخص عن بوباسنايا

لوغانسك-سانا

أعلن رئيس إدارة مدينة بوباسنايا في جمهورية لوغانسك سيرغي كولياغين أن الشرطة الشعبية والقوات الروسية أجلت 1300 شخصاً عن بوباسنايا المحررة من قوات كييف إلى بيرفومايسك المجاورة.

ونقل موقع (آر تي) عن كولياغين قوله في تصريح: “بيرفومايسك تواصل استقبال النازحين عن بلدة بوباسنايا حيث وصل حوالي 1300 شخص ولا زال حوالي500 شخص في مراكز إيواء مؤقتة في مدينة بيرفومايسك”.

وأكد كولياغين أن سلطات لوغانسك خصصت مساعدات غذائية للاجئين كما تقدم روسيا المساعدات الإنسانية.

وكان رئيس جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف أعلن في وقت سابق عن سيطرة قوات الشيشان الخاصة على مدينة بوباسنايا وتطهيرها من فلول تشكيلات كييف النازية.

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