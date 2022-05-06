مينسك: حل الأزمة الأوكرانية يجب أن يأخذ بالاعتبار مصالحنا

مينسك-سانا

قال وزير خارجية بيلاروس فلاديمير مكي إن حل الأزمة الأوكرانية يجب أن يأخذ في الاعتبار مصالح دول المنطقة بما في ذلك بيلاروس.

ونقلت وكالة بيلتا الحكومية عن مكي قوله في مينسك اليوم: “ينبغي إجراء المفاوضات بمشاركة كل الأطراف في منطقتنا وهذا ينطبق على روسيا وأوكرانيا وبيلاروس” مضيفاً “ذا جرى الحديث عن الضمانات فيجب أن يكون هناك فهم واضح لماهية الأمن عن الضمانات اللازمة لكل من روسيا وأوكرانيا وبيلاروس”.

وجدد مكي التأكيد على أن بيلاروس مهتمة بالتوصل إلى حل سريع للأزمة الأوكرانية موضحاً” يجب إيجاد حل ولكن على أساس توازن المصالح الذي سيكون مهما بشكل أساسي بالنسبة للدول المذكورة”.

وشدد مكي على أن الغرب يعلن عن اهتمامه بإنهاء الصراع في أوكرانيا ولكنه في الوقت نفسه يصب البنزين على النار بمحاولة ضخ المنطقة بالأسلحة وإرسال المرتزقة وغيرهم إليها.

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