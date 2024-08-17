روسيا تدعو العالم والمنظمات الدولية لإدانة قصف القوات الأوكرانية لمجمع تجاري في دونيتسك

موسكو-سانا

دعت وزارة الخارجية الروسية اليوم العالم والمنظمات الدولية لإدانة قصف قوات النظام الأوكراني لمجمع غالانتيكا التجاري في مدينة مينسك، وأن لا تبقى عديمة الاكتراث بقتل المدنيين بالجملة.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إن “الهجوم على مجمع غالانتيكا كان عملاً إرهابياً جرى التخطيط له بكل دقة من قبل النازيين الأوكرانيين، وحدثاً يدل على اليأس لدى تلك القوات نتيجة لتقدم القوات الروسية على خط التماس، وكان الهدف من ذلك قتل السكان المدنيين وإثارة الهلع بينهم”، مؤكدة أن نظام كييف حصل على ضوء أخضر من حماته الغربيين للقيام بأكبر عدد ممكن من الأعمال الإجرامية لزعزعة الاستقرار داخل روسيا.

وأضاف البيان إنه كان هناك زهاء مئة شخص في المجمع عند تعرضه للقصف بمن فيهم عدد كبير من الأطفال، ووصلت مساحة الحريق الناجم عن ذلك إلى ما يزيد على عشرة آلاف متر مربع، مشيراً إلى أنه لم يتم لغاية الآن معرفة عدد الضحايا بالضبط، مرجحاً أن يكون العدد كبيراً نتيجة لمحاولات المتوحشين الأوكرانيين مواصلة قصف فرق الإنقاذ والأطباء الذين هرعوا لمساعدة الجرحى والمتضررين بقذائف المسيرات.

وشدد البيان على أن أعمال القسوة والإرهاب تأتي بنتيجة معاكسة، حيث يزداد تكاتف المواطنين الروس ضد الأخطار، وينمو عدد المتطوعين الراغبين بإبرام عقود مع وزارة الدفاع الروسية لحماية وطنهم.

وأصيب 11 شخصاً بجروح في وقت سابق اليوم جراء استهداف قوات النظام الأوكراني مركزاً تجارياً في جمهورية دونيتسك الروسية.

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