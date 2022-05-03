قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في طولكرم

القدس المحتلة-سانا

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم ثلاثة فلسطينيين في مدينة طولكرم بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة أشقاء فلسطينيين أثناء مرورهم قرب بلدة بلعا شرق المدينة.

من جهة أخرى سلمت سلطات الاحتلال عائلة أبو خضير قراراً بهدم منشأة للخيل في بلدة شعفاط شمال شرق مدينة القدس المحتلة وقراراً آخر لعائلة زيتون بهدم منزلها في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى في مدة أقصاها يومان.

واعتقلت قوات الاحتلال اليوم أربعة فلسطينيين في مناطق متفرقة بالضفة الغربية.

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