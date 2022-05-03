25 حالة وفاة ناجمة عن ضربة الشمس غرب الهند

نيودلهي-سانا

سجلت ولاية ماهاراشترا الهندية 25 حالة وفاة ناجمة عن ارتفاع درجة الحرارة والتي تجاوزت فيها 40 درجة مئوية الشهر الفائت وهي أعلى حصيلة خلال السنوات الخمس الماضية.

ونقلت رويترز عن مسؤول بقطاع الصحة في الولاية قوله إن “هذه الوفيات حدثت بسبب تعرضهم لما يعرف طبياً بضربة الشمس بسبب ارتفاع درجات الحرارة “مشيراً إلى أن “معظم الوفيات سجلت في المناطق الريفية من الولاية”.

وربط علماء البداية المبكرة لصيف شديد الحرارة بتغير المناخ مشيرين إلى أن أكثر من مليار شخص في الهند وباكستان كانوا عرضة بشكل ما للحرارة الشديدة.

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