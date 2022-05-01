الأمم المتحدة تدين التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في كابول

نيويورك-سانا

أدان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجداً في العاصمة الأفغانية كابول الجمعة الماضي وأدى إلى مقتل خمسين شخصاً وإصابة العشرات وتبناه تنظيم (داعش) الإرهابي.

وقال فرحان حق المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة في بيان نشره على الانترنت إن “غوتيريش يدين بشدة الهجوم على مسجد في غرب كابول خلال صلاة الجمعة والذي يشكل انتهاكاً للقوانين الدولية” مؤكداً أن “الهجمات على المدنيين والمساجد محظورة تماما بموجب القانون الإنساني الدولي” .

وكان خمسون شخصاً قتلوا وجرح 25 آخرون جراء تفجير إرهابي داخل مسجد غرب العاصمة الأفغانية كابول أثناء صلاة الجمعة أول أمس .

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