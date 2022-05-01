زاخاروفا: استقالات كبار موظفي البيت الأبيض جراء انعدام الثقة بإدارته

موسكو-سانا

كشفت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا عن موجة استقالات لكبار موظفي البيت الأبيض على خلفية “انعدام الثقة” في إدارة البلاد وبشكل شخصي بالرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت زاخاروفا عبر حسابها على موقع “تليغرام” “إن العديد من أعضاء إدارة الرئيس الأمريكي ينوون الاستقالة من مناصبهم” مشيرة إلى نشر وسائل إعلام أمريكية أنباء عن تسرب كبار المسؤولين من البيت الأبيض وهو أمر عزاه الخبراء في الولايات المتحدة “للحالة المزاجية المتدنية لديهم على خلفية انعدام الثقة في الإدارة وبشكل شخصي في بايدن”.

ولفتت زاخاروفا إلى أن كبير مستشاري بايدن للعلاقات العامة سيدريك ريتشموند سيستقيل وكذلك كبير مستشاري المناخ جينا مكارثي إضافة إلى مسؤولين آخرين في الإدارة يخططون أيضاً للمغادرة.

وتشير استطلاعات الرأي إلى تدني شعبية الرئيس الأمريكي على خلفية الأوضاع الاقتصادية السيئة في البلاد وارتفاع معدلات التضخم إلى نسب قياسية إضافة إلى الهفوات المتكررة للرئيس التي دفعت الكثيرين للتشكيك بصحته العقلية وقدرته على مواصلة إدارة البلاد.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency