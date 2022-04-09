إعادة تشغيل 4 آبار في السويداء بعد صيانتها وإصلاحها

السويداء-سانا

أعادت ورش المؤسسة العامة لمياه الشرب في السويداء تشغيل أربع آبار في السويداء بعد الانتهاء من صيانتها وإصلاحها.

وأشار مدير الصيانة والاستثمار في المؤسسة المهندس سميح نصر في تصريح لمراسل سانا اليوم إلى أن الآبار التي كانت متوقفة خلال الفترة الماضية لأسباب فنية وأعيد تشغيلها شملت مثلث بكا 4 و7 المغذيين لمنطقتي صلخد والقريا والصورة الصغيرة 2 وسكاكة 1 وذلك بغزارة تبلغ وسطياً نحو 25 متراً مكعباً بالساعة لكل بئر.

وذكر المهندس نصر أن ورش المؤسسة تعمل خلال الفترة الحالية على صيانة وإصلاح بئري نمرة شهبا 2 والرحى 5 كما تتابع الآبار المعطلة أو التي قد تتعطل لإجراء الصيانات اللازمة لها وإعادة تشغيلها تباعاً مع مراعاة مسألة الأولوية بما يتناسب مع الأهمية وحجم التخديم للبئر.

وكانت ورش المؤسسة العامة لمياه الشرب بالسويداء أعادت مؤخراً العمل بآبار السويداء 4 والسالمية 1 وأبو حارات 2 بعد صيانتها وإصلاحها.

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