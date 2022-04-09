دمشق-سانا

أعلنت هيئة التميز والإبداع بدء التسجيل في الماراثون البرمجي للأطفال واليافعين لعام 2022 الذي ستقيمه بالتعاون مع مركز التعلم مدى الحياة في الجامعة الافتراضية السورية ضمن مشروعهما للتنمية الرقمية للصغار واليافعين.

وأشارت الهيئة في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم إلى أنه يمكن للطلاب من جميع المدارس في المحافظات ممن تتراوح أعمارهم ما بين 8 و15 سنة التسجيل في الماراثون عبر ملء الاستمارة الإلكترونية الموجودة على الموقع الرسمي لهيئة التميز والإبداع لغاية الثاني عشر من شهر أيار المقبل.

ونوهت الهيئة بأهمية الماراثون في تنمية مهارات الأطفال واليافعين بالتحليل المنطقي والتفكير الإبداعي واكتساب لغات برمجية ضمن جلساته التدريبية ومسابقاته التنافسية مبينة أن المشاركين سيخضعون لاختبارات تحديد مستوى وتدريبات خلال شهري حزيران وتموز المقبلين.

ولفتت الهيئة الى أن للكبار أيضاً نصيب في المشاركة بالماراثون ولكن كمدربين داعية كل من يجد لديه كفاءة التدريب بالماراثون من مختلف المحافظات إلى ملء الاستمارة المرفقة والخاصة بتسجيل المدربين “على الرابط نفسه” خلال الفترة ما بين 7 و17 نيسان الحالي لاتباع دورة “تأهيل مدربين” التي ستقام ما بين 22 و23 نيسان الحالي لنيل صفة مدرب وتقديم التدريب خلال مراحل الماراثون.

ويهدف الماراثون إلى إعداد جيل يواكب التطور التقاني البرمجي فكرياً ومعرفياً ومهارياً ورصد حالات التميز بين الأطفال واليافعين وتأمين رعاية إضافية لهذه الحالات في سبيل ترسيخ ريادتها وتميزها وإبراز الريادة السورية على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية.

هيلانه الهندي

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