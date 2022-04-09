الأسير الفلسطيني خليل عواودة يواصل إضرابه عن الطعام لليوم الـ 37

القدس المحتلة-سانا

يواصل الأسير الفلسطيني خليل عواودة إضرابه عن الطعام لليوم السابع والثلاثين احتجاجاً على جرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة بحق الأسرى.

وقال المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين حسن عبد ربه لوكالة وفا: “إن عواودة المحتجز في معتقل (الرملة) يعاني من تدهور حالته الصحية حيث يعاني من آلام في الرأس والمفاصل وإنهاك شديد وفقد أكثر من 16 كغ من وزنه.

ولفت عبد ربه إلى أن سلطات الاحتلال ترفض الاستجابة للطلبات التي قدمتها الهيئة للإفراج عن عواودة داعياً المؤسسات الدولية المعنية بشؤون الأسرى إلى الضغط على الاحتلال للإفراج عنه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت عواودة في السابع والعشرين من كانون الأول 2021.

وفي السياق ذاته أشار عبد ربه إلى أن الأسير موسى مصباح المعتقل منذ عام 2003 يخوض إضراباً عن الطعام لليوم الخامس على التوالي مبيناً أن الاحتلال يحتجزه في العزل الانفرادي بمعتقل (عسقلان).

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