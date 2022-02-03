مجلس الوزراء: أصحاب الأعمال متناهية الصغر سيبقى دعمهم قائماً

دمشق-سانا

أكد مجلس الوزراء اليوم أن أصحاب الأعمال المتناهية الصغر سيبقى دعمهم قائماً وسيتم فقط استبعاد التجار من الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة والرابعة من الدعم.

وكان المجلس أوضح أمس أن أسر الشهداء حاملي بطاقة الشرف والجرحى حاملي بطاقة جريح الوطن الحاصلين على سجل تجاري لإقامة مشروع إنتاجي صغير ومتناهي الصغر غير مستبعدين من الدعم الحكومي.

وبدأ أمس الأول العمل بقرار استبعاد شرائح محددة من الدعم الحكومي بهدف إيصال الدعم إلى مستحقيه من الشرائح الأكثر احتياجاً في المجتمع ومنع استغلاله بما يوقف الهدر.