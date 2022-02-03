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فوز الطليعة على حطين في دوري كرة السلة تحت 23 عاماً

2022-02-03

حماة-سانا

فاز فريق الطليعة على حطين بنتيجة 75-59 نقطة في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرض صالة الشهيد ناصح علواني الرياضية بحماة ضمن الجولة الأولى من ذهاب بطولة الدوري بكرة السلة للرجال تحت 23 عاماً.

وانتهى الربع الأول بالتعادل 18-18 وتفوق الطليعة بالربعين الثاني 23-11 والرابع 22-14 بينما كسب حطين الربع الثالث لصالحه 16-12 نقطة.

وأشار مدرب الطليعة محمد الطرن لمراسل سانا أن المباراة الافتتاحية لأي فريق لها طابع خاص ومقدمة أولية للمباريات القادمة لذا كان الفوز مهماً لأنه سيعطي اللاعبين حافزاً معنوياً جيداً خلال المباريات المقبلة التي ستكون أكثر قوة وإثارة ولا بد من تجهيز فريقنا بشكل مناسب لحصد نتائج متميزة.

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