مواهب شابة في معرض الفن التشكيلي والضوئي بحمص

حمص-سانا

واحة من الفنون البصرية بمشاركة عشرات الشباب واليافعين ضمها معرض الفن التشكيلي والضوئي الذي يقيمه الملتقى الثقافي اليسوعي في دير الإباء اليسوعيين في حي بستان الديوان بحمص القديمة.

يزيد جرجوس مدير الملتقى بين لنشرة سانا الشبابية أن من أهم أهداف الملتقى منذ انطلاقته قبل نحو 6 سنوات استقطاب المواهب الشابة بالرسم والنحت والتصوير الضوئي وتدريبهم ثم إقامة معرض يضم نتاج ما اكتسبوه من مهارات والعام الحالي ضم المعرض أعمالاً فنية للمتدربين والمدربين.

ولفت باسل نيصافي مدرب التصوير الضوئي بالملتقى إلى أنه في مجال التصوير الضوئي تنوعت اللوحات المشاركة بالمعرض بين البورتريه والطبيعة الصامتة والحيوانات والعمارة وبعض اللوحات التي حملت رسائل اجتماعية حيث تم تدريب الشباب الهواة على أسس فن التصوير.

الشابة فيحاء اليوسف خريجة كلية التربية قالت في أولى مشاركاتي بالمعارض وجدت متعة كبيرة بممارسة هوايتي بالتصوير الضوئي مبينة أنها تحب تجسيد حياة الريف والمناظر الطبيعية وتصوير كبار السن والأطفال.

وشاركت الشابة هديل غانم بصورة لعمارة كنيسة الروح القدس بحمص بينما نجحت الشابة جوزيان عوض بالتقاط صورة وهي تنظر للعدسة إما الشابة ماري ستيتي فرصدت صورة للأم تمسك بيد صغيرها على الرصيف بحنو وعطف إضافة إلى صورة تجسد الغروب في منطقة وادي النضارة.

وفي مجال الرسم والفن التشكيلي بينت المدربة محبة ليون وهي فنانة تشكيلية أن المعرض ضم نحو 32 لوحة تمثل لكل شاب اللوحة الأولى له في الرسم بالزيتي بعد انتهاء فترة التدريب بالملتقى التي مدتها نحو 4 أشهر.

وشارك اليافع سليم جروج برسم لوحة فواكه وطبيعة صامتة استخدم فيها الألوان الزيتية كما رسم لوحة بالتنقيط تجسد عصفوراً على غصن شجرة باستخدام قلم متعدد الخطوط أما الشاب حيدر اليوسف طالب معهد نفط فقدم لوحته بالمعرض وهي عبارة عن خيال لمرأة يغمر رأسها الضياع ورسم أيضاً وجه بورتريه لوالدته بينما أنجزت لمى بنوت خريجة معهد رسم لوحاتها بالزيتي واختارت أن ترسم قارباً بالتنقيط وطبيعة صامتة وعيناً تبشر بالأمل.

أما الشابة آية فاطي طالبة بمعهد الفنون التطبيقية والتشكيلية فرسمت القطن الذي يرمز لمدينتها الرقة إضافة إلى مشاركتها بلوحات لوجوه من المدرسة التكعيبية والتجريدية وفي مجال النحت أبدعت مجسمات ترصد المعاناة الإنسانية.

واستخدم مدرب النحت الشاب خلدون شدود خريج كلية الفنون الجميلة خردة المعادن في تشكيل مجسمات بلمسة فنية كما استخدم في التشكيل مادة الجبص.

تمام الحسن