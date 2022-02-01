اليابان تفوز على السعودية في تصفيات كأس العالم

طوكيو-سانا

فاز منتخب اليابان على نظيره السعودي 2-صفر في اللقاء الذي جمعهما اليوم ضمن المجموعة الثانية في التصفيات الاسيوية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

وأحرز هدفي اليابان كل من اللاعبين تاكومي مينامينو وجونيا ايتو في الدقيقتين الـ 32 والـ 50 على الترتيب من زمن المباراة التي أقيمت على ملعب (سايتاما).

وبهذا الفوز رفع منتخب اليابان رصيده إلى 18 نقطة وعزز مكانه في المركز الثاني وحظوظه في التأهل إلى كأس العالم بينما توقف رصيد المنتخب السعودي عند 19 نقطة ولكنه احتفظ بصدارة المجموعة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency