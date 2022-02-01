مشاريع خدمية وتنموية في جامعة البعث بحمص

حمص-سانا

تواصل جامعة البعث بحمص تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والحيوية بما يخدم العملية التعليمية والتدريسية والخدمية الطلابية وتشكل إحدى الدعائم الأساسية في الجامعة.

الدكتور عبد الباسط الخطيب رئيس جامعة البعث أوضح لمراسلة سانا أنه يتم العمل حالياً على إنهاء جميع الأعمال المدنية الإنشائية في المشفى الجامعي التعليمي كالمبنى التخديمي والمستودعات وأماكن إقامة الكادر الطبي والتمريضي والفرش التكنولوجي وأنظمة الإطفاء وغيرها حيث خصصت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 3 مليارات ليرة للعام الحالي لمتابعة كامل الأعمال المتعلقة بالمشفى.

الدكتور أيمن دالاتي مدير الشؤون الهندسية والخدمات بالجامعة لفت إلى أنه تم تشكيل لجنة للمشاريع المتعثرة أو المتوقفة نتيجة فرق الأسعار بهدف إعادة تفعيلها والانتهاء منها وأهمها مبنى الأنشطة الطلابية المؤلف من 3 كتل منجز منها بين الـ 80 والـ 95 بالمئة ومبنى الخدمات التابع للإدارة المركزية ومشروع كلية التربية والحقوق حيث سيتم العمل على تأهيل الكتلة الأولى منه كعيادات لطب الأسنان ومن المتوقع الانتهاء قريباً من مشروع كلية الهندسة المعلوماتية لوضعه في خطة العام القادم.

وأوضح أن العمل جار حالياً على تأهيل الوحدة السكنية الأولى المؤلفة من 6 طوابق بتكلفة 240 مليون ليرة لتكون جاهزة مع بداية الفصل الدراسي الجامعي الثاني كما سيتم البدء مطلع الشهر الحالي بأعمال تأهيل الوحدة السكنية رقم 11 والمؤلفة من 12 طابقاً وإعلان المناقصة لأعمال الفرن الآلي بالمدينة الجامعية بتكلفة تقديرية تصل إلى 500 مليون ليرة والذي يخدم أكثر من 35 ألف طالب ليكون جاهزاً بأقرب ما يمكن بالتنسيق مع المديرية العامة للمخابز.

كما لفت إلى استمرار أعمال الصيانة في كليات الجامعة والاهتمام بالمساحة الحدائقية إضافة إلى التوجه للطاقة البديلة حيث تم التنسيق مع مركز الطاقة المتجددة في الجامعة لتزويد بعض المدرجات والقاعات الكبيرة بالخلايا الضوئية على أسطح الأبنية.

مثال جمول

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