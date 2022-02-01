تشكيلة منتخبنا الوطني بكرة القدم في مواجهة منتخب كوريا الجنوبية بتصفيات كأس العالم

أبو ظبي-سانا

أعلن المدير الفني لمنتخب سورية لكرة القدم تيتا فاليريو التشكيلة التي سيخوض بها المباراة أمام منتخب كوريا الجنوبية في وقت لاحق اليوم على ملعب راشد في دبي ضمن التصفيات التاهيلية لكأس العالم.

وضمت التشكيلة.. ابراهيم عالمة وعمرو ميداني وعمرو جنيات وعمر خريبين ومحمود المواس وملهم بابولي وثائر كروما ومحمد صهيوني وكامل حميشة ومؤءيد الخولي واوليفر قسكو.

وقبل مباراته مع كوريا الجنوبية يحتل منتخبنا المركز السادس والأخير برصيد نقطتين في المجموعة الأولى بالدور الحاسم من التصفيات بينما يتصدر المنتخب الإيراني الترتيب برصيد 19 نقطة يليه منتخب كوريا الجنوبية 17 نقطة ثم الإمارات ثالثاً بـ 9 نقاط ولبنان رابعاً بـ 5 نقاط والعراق خامساً بـ 4 نقاط.

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