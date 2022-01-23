برلسكوني لن يترشح للانتخابات الرئاسية في إيطاليا

روما- سانا

أعلن رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق سيلفيو برلسكوني عدم ترشحه للانتخابات الرئاسية في بلاده معتبراً أن بلاده “تحتاج إلى الوحدة” في مواجهة تداعيات تفشي وباء فيروس كورونا.

ونقلت وكالة فرانس برس عن برلسكوني قوله في بيان اليوم إنه “قادر حسابياً على تحقيق الفوز لكنه وبروحية المسؤولية الوطنية طلب ممن زكوه سحب اسمه من السباق الرئاسي”.

وكان برلسكوني يقود حملة انتخابية وراء الكواليس منذ أسابيع لخلافة الرئيس المنتهية ولايته سيرغيو ماتريلا على الرغم من أن محللين قلائل اعتبروا أن لديه حظوظاً كافية للفوز.

يشار إلى أن رئيس الوزراء ماريو دراغي هو المرشح الرئاسي الأوفر حظاً وهو رئيس سابق للمصرف المركزي الأوروبي ويرأس منذ العام الماضي حكومة وحدة وطنية إلا أن برلسكوني زعيم حزب فورتسا إيطاليا المشارك في الحكومة أعرب مراراً عن رغبته ببقاء دراغي رئيساً للحكومة حتى موعد الانتخابات العامة المقبلة المقررة في عام 2023.

وينتخب الرئيس في إيطاليا بالاقتراع السري إذ يجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ بالإضافة إلى ممثلي المناطق الإيطالية العشرين أي ما مجموعه نحو ألف شخص للتصويت وفي الجولات الثلاث الأولى من التصويت تكون غالبية الثلثين ضرورية لكن اعتباراً من الجولة الرابعة من التصويت تكون الغالبية البسيطة كافية لفوز المرشح بالرئاسة.

ومنصب الرئيس في إيطاليا فخري إلى حد بعيد إلا أن رئيس الجمهورية الإيطالية يضطلع بدور رئيس في حال حدوث أزمة حكومية في عهده الممتد لسبع سنوات.