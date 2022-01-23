إرهابيون مرتبطون بـ (داعش) يختطفون 17 فتاة شمال شرق نيجيريا

أبوجا-سانا

أقدمت جماعة (بوكو حرام) المرتبطة بتنظيم (داعش) الإرهابي على اختطاف 17 فتاة من منطقة تشيبوك في ولاية بورنو شمال شرق نيجيريا.

ونقلت وكالة اسوشيتد برس عن مصادر محلية قولها اليوم إن “مسلحين ينتمون لجماعة بوكو حرام هاجموا قرية بيمي في منطقة تشيبوك واختطفوا 17 فتاة ثمان منهن ينتمين لأسرة واحدة” لافتة إلى أن بعض الفتيات تتراوح أعمارهن بين 10 و 12 عاماً.

وأشارت المصادر إلى أن الكثير من أهالي القرى المجاورة فروا إلى الأدغال وقرى أخرى خوفا من أن تشن حركة “بوكو حرام” هجوما مماثلا على قراهم.

وكانت الشرطة في ولاية زامفارا شمال غرب نيجيريا حررت في الثالث من الشهر الجاري 21 تلميذا خطفهم إرهابيو الجماعة ليلة رأس السنة.