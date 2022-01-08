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138 خرقاً جديداً لقوى العدوان السعودي ومرتزقتها في الحديدة

2022-01-08

صنعاء-سانا

ارتكبت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها 138 خرقاً جديداً لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع “المسيرة نت” اليمني عن مصدر غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق في الحديدة قوله اليوم “إن من بين الخروقات استحداث تحصينات قتالية و7 غارات لطيران استطلاع مسلح وتحليق طائرتين حربيتين و20 طائرة تجسسية في أجواء الجبلية وحيس”.

وأضاف إن الخروقات تضمنت ايضاً 27 خرقاً بقصف مدفعي 51 قذيفة و79 خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 إلى اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن قوى العدوان السعودي ومرتزقتها يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم الاتفاق.

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