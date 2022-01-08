الخارجية الفلسطينية تدين مواصلة الاحتلال انتهاكاته وجرائمه

القدس المحتلة-سانا

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية مجدداً مواصلة الاحتلال الإسرائيلي انتهاكاته وجرائمه بحق الفلسطينيين وأرضهم ومقدساتهم في عموم الأراضي الفلسطينية المحتلة.

واعتبرت الخارجية في بيان أوردته اليوم وكالة وفا الفلسطينية أنه حان الوقت لترجمة التصريحات الدولية لإجبار الاحتلال على وقف مخططاته الاستيطانية والتهويدية في الأرض الفلسطينية داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن وفق القرارات الأممية ذات الصلة ولا سيما القرار (2334) الذي يدعو إلى وقف الاستيطان فوراً.

ولفتت الخارجية إلى أن من بين تلك الانتهاكات استمرار الاحتلال بعمليات تهويد مدينة القدس المحتلة بهدف تغيير معالمها وواقعها التاريخي والقانوني والديموغرافي وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك.

وبينت الخارجية أن سلطات الاحتلال تواصل العمل على تهميش القضية الفلسطينية وتعمل على شطبها من أجندة الاهتمامات الدولية بعيداً عن التوصل إلى تسويتها وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس.

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