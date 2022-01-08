لبنان.. إجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين القادمين

بيروت-سانا

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية اليوم عن إجراءات جديدة متعلقة بالمسافرين القادمين إلى البلاد “بما يخص فحص كورونا” سيتم تطبيقها ابتداءً من الاثنين المقبل.

ونقلت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام عن الوزارة قولها في بيان “يجب على جميع الركاب الراغبين بالقدوم إلى لبنان باستثناء الأطفال دون الـ12 سنة أن يقوموا بالتسجيل على المنصة الإلكترونية الخاصة بها” مشيرة إلى أنه في حال وجوب إجراء اختبار PCR للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا قبل 48 ساعة في البلد القادمين منه يجب تحميل نتيجة الاختبار على المنصة.

وأضافت الوزارة إنه في حال وجود شهادة لتلقي لقاح كوفيد19 يجب تحميلها أيضاً موضحة أنه اعتباراً من يوم الإثنين المقبل سيكون دفع تكلفة الاختبار مسبقاً عن طريق بطاقة ائتمان أو بوساطة وثيقة إلكترونية يحصل عليها المسافرون عبر الدفع في أحد مكاتب السياحة والسفر المعتمدة أو في مكاتب المبيعات التابعة لشركات الطيران.

ولفتت إلى أنه سيتم تخفيض تكلفة اختبار المسحة الإلزامي لجميع الوافدين بحيث تصبح 30 دولاراً بدلاً من 50 دولاراً.

ويسعى لبنان لمواجهة الانتشار المتزايد لفيروس كورونا على أراضيه حيث سجل خلال الأيام الماضية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الإصابات.

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