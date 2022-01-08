ارتفاع مبيعات النفط الإيرانية

طهران-سانا

أكد مساعد الرئيس الإيراني للشؤون البرلمانية محمد حسيني أن مبيعات نفط بلاده ستعود خلال الشهرين القادمين إلى المستويات التي حققتها قبل فرض الحظر الأمريكي.

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية ارنا عن حسيني قوله في تصريح اليوم إن صادرات النفط الإيرانية شهدت ارتفاعا في الآونة الاخيرة وستعود إلى مستوياتها ما قبل الحظر حتى آذار القادم.

وأضاف حسيني إن مستوى علاقات إيران مع دول الجوار والدول الأعضاء في منظمة شنغهاي ارتفع بشكل ملحوظ خلال الأشهر الأخيرة معرباً عن أمله في تحسن الوضع الاقتصادي للبلاد في ظل زيادة الصادرات النفطية وتعزيز العلاقات مع الدول الأخرى.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency