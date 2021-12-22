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خاجي: قمة مرتقبة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا خلال شباط أو آذار 2022

2021-12-22

نور سلطان-سانا

أعلن كبير مساعدي وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية الخاصة علي أصغر خاجي أن الاستعدادات جارية لعقد قمة لرؤساء الدول الضامنة لعملية أستانا حول سورية في العاصمة الإيرانية طهران خلال شباط أو آذار من العام المقبل تبعاً للوضع المرتبط بانتشار وباء فيروس كورونا.

وقال خاجي في تصريح لوكالة تاس الروسية اليوم على هامش مشاركته في الاجتماع الدولي السابع عشر حول سورية بصيغة أستانا المنعقد في نور سلطان حالياً.. إن “مسألة عقد هذه القمة بين رؤساء إيران وروسيا وتركيا مطروحة للنقاش ضمن إطار هذا الاجتماع وستنعكس هذه القضية في البيان الختامي الذي يتبناه الاجتماع اليوم”.

وتتواصل في نور سلطان اليوم اعمال الاجتماع الدولي السابع عشر حول سورية بصيغة أستانا الذي افتتح أمس عبر لقاءات ثنائية وثلاثية بين الوفود المشاركة لتنسيق المواقف حول النقاط المدرجة على جدول الأعمال.

 

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