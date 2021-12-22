وفاة أكثر من 5 ملايين و383 ألف شخص في العالم بفيروس كورونا

عواصم-سانا

أودى فيروس كورونا بحياة أكثر من 5 ملايين و383 ألف شخص حول العالم منذ بدء تفشيه في كانون الأول عام 2019 وفقاً لآخر إحصائيات موقع وورلد ميترز الأمريكي.

ووفق الموقع فإن إجمالي الإصابات بالفيروس حول العالم وصل لغاية الآن إلى 276433537 إصابة وإجمالي الوفيات إلى 5383502 حالة بينما بلغ إجمالي حالات التعافي من الإصابة 247961572 حالة.

ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر الدول الأكثر تضرراً من الفيروس من حيث الإصابات والوفيات بتسجيلها 830223 حالة وفاة من أصل 52151019 إصابة تليها الهند مع تسجيلها 478061 حالة وفاة من أصل 34758078 إصابة ثم البرازيل ثالثاً بتسجيلها 617948 حالة وفاة من أصل 22219477 إصابة.

متابعة أخبار سانا على تلغرام https://t.me/SyrianArabNewsAgency