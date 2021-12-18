فرقة العزف والغناء الجماعي للطلائع.. مواهب واعدة تبصر النور

حمص-سانا

أطلق فرع منظمة طلائع البعث في حمص فرقة العزف والغناء الجماعي التي تضم 130 طفلاً وطفلة من مختلف مدارس المدينة بينهم 80 كورالاً غنائياً والباقي عازفون على مختلف الآلات.

وبينت مؤسسة الفرقة أجفان خليل في تصريح لـ سانا أنه تم اختيار أطفال الفرقة من الموهوبين بالعزف والغناء وتدريبهم على مدى أشهر قبل انطلاق الفرقة.

ونوهت أجفان بأهمية بث الروح الموسيقية وتشجيع الأطفال وتنمية مواهبهم حيث تتسم الفرقة وفقاً لها بتقديم الأغاني السورية الوطنية والتراثية والطربية الأصيلة.

بدوره أوضح أمين فرع حمص لطلائع البعث خالد جنيات في تصريح مماثل أن الفرقة تأسست بهدف تنمية الاستعداد النظري للطفل للاستماع إلى الموسيقا وتذوقها وجعل الأطفال يأتلفون مع روائع الفن وتنمية عادة الاستماع للموسيقا.

واعتبر جنيات أن الموسيقا هي واسطة لتنمية الطفل اجتماعياً وعاطفياً ومن تلاميذ اليوم ينبثق فنانو المستقبل وأدباؤه وشعراؤه مخرجين ومؤلفين وعازفين موسيقيين.

ومن أعضاء الفرقة أشار الطفل يزن الخطيب إلى أن المشاركة كانت بالنسبة له فرصة ذهبية لإظهار موهبته في العزف على آلة الكمان وتلقي مختلف أنواع الخبرات الموسيقية من خلال العمل الجماعي.

وكانت منظمة طلائع البعث أطلقت مؤخراً مبادرة لتأسيس الفرق الموسيقية بجميع المحافظات والغاية منها جمع المواهب في العزف والغناء وتشجيعها واحتواؤها.

لارا أحمد

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