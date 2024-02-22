(أطفالنا تبدع باللغات).. ملتقى لمنظمة طلائع البعث

دمشق-سانا

تتيح منظمة طلائع البعث المجال أمام طلابها المبدعين باللغات الأجنبية من إنكليزي وفرنسي وروسي وياباني وارمني وسرياني، عرض مواهبهم وتميزهم من خلال ملتقى لغات الأطفال الذي تقيمه المنظمة تحت عنوان أطفالنا تبدع باللغات.

ويعرض طلاب المدارس العامة والخاصة من عمر الـ 6 حتى الـ 12 عاماً مواهبهم من خلال مسرحيات أو أغاني أو قصص أو شعر يؤدوها باللغات المختلفة وفق عضو قيادة منظمة طلائع البعث رئيسة مكتب الثقافة نعمى شدود التي بيّنت في تصريح لمراسلة سانا أن المنظمة تعمل على دعم المواهب في كافة المجالات ومنها اللغوية عبر توفير البيئة الحاضنة والمنبر المناسب لهم.

وأشارت شدود إلى انطلاق فعاليات متنوعة في جميع المحافظات يتحدث بها الأطفال باللغات الأجنبية بشكل كامل على مستوى المناطق يليها إقامة حفل مشابه في مركز كل محافظة على أن يتم اختتام الفعاليات بمعرض ثقافي وعلمي مركزي في دمشق بلغات مختلفة.

واضافت: ستتضمن الفعاليات تقديم فقرة فنية باللغة الأجنبية ويتم ترجمها للغة العربية من قبل طلاب متميزين ليتمكن باقي الطلاب من فهمها تتضمن عرضاً لثقافة البلد الذي تقدم الفقرة بلغته بهدف تشجيع الطلاب على تعلم هذه اللغات والانفتاح على الثقافات المختلفة.

رحاب علي

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