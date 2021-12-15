بايرن ميونيخ يفوز على شتوتغارت بخماسية نظيفة

برلين- سانا

فاز فريق بايرن ميونخ على مضيفه شتوتغارت بخمسة أهداف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم في المرحلة السادسة عشرة في الدوري الألماني لكرة القدم.

وسجل أهداف بايرن ميونخ كل من اللاعبين سيرج غنابري ثلاثة أهداف في الدقائق 40 و53 و74 والبولندي روبرت ليفاندوفسكي هدفين في الدقيقتين 69 و72.

وشاءت الصدف أن يتوج العملاق البافاري بلقب بطل الخريف مرتين في عام واحد وذلك لأن النصف الأول من الموسم الماضي امتد لما بعد العطلة الشتوية التقليدية في ألمانيا.

ورفع بارين ميونخ رصيده إلى 40 نقطة وابتعد في الصدارة مؤقتاً بفارق 9 نقاط عن غريمه وملاحقه بوروسيا دورتموند ما سمح له بإنهاء النصف الأول من الموسم في الصدارة قبل مباراته الأخيرة لهذا العام ضد فولفسبورغ.