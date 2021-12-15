أموية الهوى… مجموعة جديدة للكاتبة نور نديم عمران

اللاذقية-سانا

تستكمل الكاتبة نور نديم عمران في مجموعتها السادسة “أموية الهوى” رسالتها في توظيف الأدب الدعوة لأجل إعلاء شأن القيم الروحية والتحرر من القيود المادية التي تقيد الإنسان.

المجموعة التي وقعتها عمران اليوم وسط حضور من الأدباء والمهتمين بالشأن الأدبي في قاعة الأنشطة بدار الأسد باللاذقية تضم 81 نصاً إبداعياً أسكنتها الكاتبة وفقاً لتعبيرها ينابيع روحها وإبداعها محلقة في فضاءات العشق والجمال.

وبينت عمران التي عرفها القراء كقاصة وكاتبة نصوص مسرحية في تصريح لمراسلة سانا أنها أحبت في هذه المجموعة تقديم نصوص إبداعية مختلفة حررتها من التجنيس الأدبي لتغدو المجموعة مزيجاً من الشعر والنثر مشيرة إلى أن عنوان المجموعة استوحته من شغفها بالأداب والحضارات القديمة.

وفي قراءات للمجموعة رأت الدكتورة ليلى مغرقوني أن عنوان المجموعة “أموية الهوى” يشي باعتبارت عدة أولها قوته وأصالته بوصفه انفتاحاً على فترة زمنية مؤثرة في تاريخنا وثانيها لقاؤه مع الحب العذري الذي ولد في الفترة نفسها تاركاً ألواناً من قصص الحب مشيرة إلى أن مضمون المجموعة رصدت حالة عشق تكاد تكون من طرف واحد.

من جهتها رأت الدكتورة رنا جوني أن المجموعة هي بوح أنثى عن الحب وهمساته التي نستذوقها كلما رجعت بها الذاكرة إلى الوراء لنعيشها من جديد واللجوء إلى الرومانسية في محاولة لإعادة الدهشة الى العالم معتبرة أن الكاتبة يغلب على نصوصها البوح الوجداني الذي اتسم بالسهولة والسلاسة.

الدكتورة لارا ستيتي تحدثت في قراءتها عن اقتراب مقطوعات الديوان من لغة النثر الشعرية التي أضفت بعداً جميلاً جعلته يلهم الشاعرة في رسم ملامح روحها بعيداً عن اللغة المألوفة حيناً ومحاكاة تلك اللغة حيناً آخر.

وتقع المجموعة الصادرة عن دار أرواد للطباعة والنشر في 120 صفحة من القطع المتوسط.

وللكاتبة نور عمران التي تحمل إجازة في الآداب قسم اللغة العربية من جامعة تشرين وتحضر لرسالة الماجستير بالقصة القصيرة خمس مجموعات قصصية منها “حب في زمن الكورونا” و”تشكيل” و”لوعة ماقبل الرحيل”.

فاطمة ناصر

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