صفي الدين: من يتخلى عن كرامة وطنه لن يستطيع معالجة المشاكل الاقتصادية

بيروت-سانا

جدد رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله هاشم صفي الدين التأكيد على التمسك بخيار المقاومة ولا سيما بعد الانتصارات التي حققتها في مواجهة العدو الصهيوني.

وقال صفي الدين خلال حفل تأبيني في بلدة البابلية اليوم:”نحن نعيش نعيم الانتصارات ولا نعيش الذل والضعف ولن نتراجع بل نزداد قوة” مشيراً إلى أن الفريق الآخر في لبنان الذي يتخلى عن كرامة وطنه ويريد أن يرهن وطنه للخارج لا يمكن أن يؤتمن على شيء ولا يحقق أي إنجازات ولا يعالج المشاكل الاقتصادية.

وأضاف صفي الدين:”إذا كان البعض يتخيل أنه بالحصار أو الإنتخابات أو العقوبات أن بإمكانهم أن يضعفوا هذه المقاومة فأقول لهم أنتم أغبياء وحمقى لأنكم لا تقرؤون تاريخنا ولا تعرفون حقيقتنا ولم تكتشفوا إلى اليوم سر القوة في مقاومتنا وفي وجودنا”.

وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية أكد صفي الدين أن استمرار المقاومة الفلسطينية ضد العدو الصهيوني كفيل بكتابة مستقبل فلسطين ومستقبل الأمة العربية.