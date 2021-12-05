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فرايبورغ يفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة

2021-12-05

برلين-سانا

فاز فريق فرايبورغ على مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ بسداسية نظيفة مساء اليوم ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم .

وجاءت سداسية فرايبورغ بتوقيع لاعب الوسط ماكسيميليانو أيجيستين في الدقيقة الثانية وكيفن شايد في الدقيقة الخامسة والمدافع النمساوي فيليب لينهارت في الدقيقة 12 ولاعب الوسط نيكولاس هوفلر في الدقيقة 19 والمهاجم لوكاس هويلير في الدقيقة 25 ليختتم المدافع نيكو شلوتيربيك التسجيل في الدقيقة 37.

وبهذا الفوز ارتقى فرايبورغ إلى المركز الـ4 بإجمالي 25 نقطة بينما تجمد رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 18 نقطة بالترتيب الـ13 .

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