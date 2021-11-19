إصابة فلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرتين في نابلس

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرتين مناهضتين للاستيطان في مدينة نابلس بالضفة الغربية.

وذكرت وكالة وفا أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام باتجاه المشاركين في مظاهرة في جبل صبيح ببلدة بيتا جنوب نابلس رفضاً لإقامة بؤرة استيطانية على قمته مما أدى إلى إصابة فلسطيني بالرصاص و14 آخرين بحالات اختناق.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز السام باتجاه المشاركين بمظاهرة في قرية بيت دجن شرق نابلس احتجاجاً على استيلاء الاحتلال على مساحات واسعة من أراضي القرية لتوسيع عمليات الاستيطان ما أدى لإصابة 7فلسطينيين بالاختناق.