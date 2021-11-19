SCS-NET

دورة جديدة لبيع السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية

2021-11-19

دمشق-سانا

أعلنت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك اليوم أن الدورة القادمة لبيع السكر والرز عبر البطاقة الإلكترونية ستبدأ اعتباراً من يوم السبت الرابع من كانون الأول القادم.

وأوضحت الوزارة عبر صفحتها على الفيس بوك أنه مع بدء الدورة الجديدة سيصبح أيضاً بإمكان المواطن طلب تحديد الصالة للحصول على مخصصاته من السكر وزيت دوار الشمس بالتدخل الإيجابي عبر تطبيق وين أو التيليغرام.

وطبقت خلال شهري تشرين الأول وتشرين الثاني العام الماضي آلية جديدة لحصول الأسر على مخصصاتها من السكر والرز بتحديد طلباتهم إلكترونياً عبر تطبيق الجوال وين المخصص لاستلام أسطوانات الغاز أو عبر قناة تيليغرام أو الموقع الإلكتروني الخاص بمشروع البطاقة الإلكترونية أو عبر خدمة USSD  على الرقم نجمة 9884 مربع.

وتصل للمستفيد رسالة نصية تتضمن موعد استلام المواد من الصالة المحددة من قبله خلال يوم من تاريخ وصول الرسالة وفي حال عدم تمكنه من ذلك خلال الفترة المحددة يمكنه إعادة الطلب لأخذ دور جديد.

علي عجيب

انظر ايضاً

السورية للتجارة بالسويداء تطرح 15 طناً من السكر في صالاتها

السويداء-سانا طرح فرع المؤسسة السورية للتجارة بالسويداء 15 طنا من مادة السكر في صالاته لاستكمال …

Powered by sana | Designed by team to develop the softwarethemetf
© Copyright 2021, All Rights Reserved