3292 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية و35 في الصين

سيئول وبكين-سانا

سجلت كوريا الجنوبية 3292 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية فيما سجلت الصين 35 اصابة معظمها وافدة من الخارج.

ونقلت يونهاب عن الوكالة الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها قولها اليوم “إن من بين الإصابات الجديدة كانت هناك 3272 إصابة محلية و 20 إصابة وافدة من الخارج ليبلغ العدد الإجمالي للإصابات في البلاد 406065 إصابة في حين بلغ إجمالي الوفيات 3187 بعد تسجيل 29 حالة وفاة جديدة.

وفي الصين أعلنت اللجنة الوطنية للصحة أن بر الصين الرئيسي سجل 35 إصابة جديدة بكورونا بينها 29 إصابة وافدة من الخارج ليبلغ بذلك اجمالي الإصابات 98403 حالات في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتا 4636 حالة.