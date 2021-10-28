طريقة جديدة لزيادة كمية النفط المستخرجة من الآبار العاملة

موسكو-سانا

أعلن علماء جامعة تومسك الروسية أنهم توصلوا لزيادة كمية النفط المستخرجة من الآبار العاملة بمساعدة تكنولوجيا جديدة لتنقية الغازات.

ونقل موقع قناة روسيا اليوم عن المكتب الإعلامي للجامعة قوله إن أحد خيارات زيادة إنتاج النفط هو حقن الغاز في الطبقة التي يوجد فيها النفط الخام شرط أن تكون الغازات عالية النقاوة ويحصل عليها باستخدام أجهزة خاصة ذات أغشية انتقائية.

من جهته أكد ألكسندر غيلمانوف المهندس في قسم العمليات والأنظمة الفيزيائية التابع للجامعة الروسية أن البيانات الجديدة تسمح بتصميم أغشية انتقائية أكثر فعالية للحصول على الغازات النقية لزيادة إنتاج النفط ولتحسين العمليات في مختلف الصناعات الكيميائية مشيراً إلى أنه عند استخدام هذه الطريقة نحصل على غازات تركيزها أعلى من 90 بالمئة أي أعلى ب10/20 بالمئة من الطرق المستخدمة حالياً في تنقية الغازات.

وتمكن علماء جامعة تومسك لأول مرة في العالم من إنشاء نماذج أسطوانية للأغشية الانتقائية ما جعل الحسابات الكمية أكثر دقة وحسن كثيراً مستوى تنقية الغاز وجودته.