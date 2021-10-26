العرض المسرحي الأخطبوط في ثالث أيام مهرجان مونودراما الشباب

حلب -سانا

احتضن مسرح دار الكتب الوطنية بحلب اليوم العرض المسرحي “الاخطبوط” ضمن فعاليات مهرجان مونودراما الشباب الثالث.

ويجسد العمل وفق تصريح مخرجته فاطمة جاروخ لمراسلة سانا معاناة شاب من مشكلات وعقد نفسية تتمثل بأعراض قلقية هيستيرية تمنعه من النوم بسبب أحلامه التي تلاحقه كالأخطبوط وتكبل عنقه وتذكره بالماضي الأليم الذي عاشه وبقي سجيناً له بسبب ما تعرض له من تحرش في صغره أدى لنشوء عقدة نفسية لديه تحولت إلى عدم ثقة وتطورت إلى حالة انفصام وأوهام.

واعتبرت جاروخ أن مثل هذه المهرجانات تتيح للشباب الفرصة لوضع بصماتهم وإثبات كفاءتهم من خلال الأعمال المسرحية.

بدوره مؤلف وبطل العمل عمر نعمة بين أن هذه التجربة تحمل رسالة مهمة مشيراً إلى دور الأهل بتربية أطفالهم ونجاحهم على الصعيد الاجتماعي.

ومن الحضور أشار عاطف حوري إلى أن العرض المسرحي يقدم رسالة حول الدور المهم للشباب في الفن والمسرح ويؤكد على حضوره الفاعل على الصعيد الثقافي.

زينب شحود