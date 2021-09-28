تنظيم 8 ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في السويداء

السويداء-سانا

نظمت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء 8 ضبوط تموينية بحق فعاليات مخالفة في مختلف مناطق المحافظة.

وذكر رئيس دائرة حماية المستهلك في المديرية جهاد طربيه في تصريح لمراسل سانا اليوم أن الضبوط المنظمة على مدار أسبوع توزعت بواقع ضبطين للتصرف غير المشروع بمادة المازوت من سائقي باصات وأربعة ضبوط بحق معقبي معاملات لعدم الإعلان عن الأجور والغش بالتعاقد وتقاضي أجور زائدة وضبط لإنتاج خبز بمواصفات سيئة في أحد الأفران وضبط للتصرف غير المشروع بمادة الكاز من قبل أحد المواطنين.

ولفت طربيه إلى أنه تمت إحالة المخالفين بناء على الضبوط المنظمة إلى القضاء المختص أصولاً مشيراً إلى استمرار المديرية بتسيير الدوريات لمختلف المواقع وتلقى الشكاوى من قبل المواطنين لمعالجتها.

وكانت مديرية التجارة الداخلية وحماية المستهلك بالسويداء نظمت خلال الفترة الماضية من الشهر الحالي 10 ضبوط منها ضبط لتصرف غير مشروع بمادة الدقيق التمويني.

عمر الطويل