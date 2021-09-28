وقفة في البيرة تضامناً مع الأسرى الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال

القدس المحتلة-سانا

شارك عشرات الفلسطينيين في مدينة البيرة بالضفة الغربية بوقفة تضامنية اليوم دعما للأسرى في معتقلات الاحتلال الإسرائيلي وخاصة المضربين عن الطعام.

وذكرت وكالة وفا أن المشاركين في الوقفة التي نظمتها مؤسسات الأسرى والقوى الوطنية الفلسطينية أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في المدينة رفعوا العلم الفلسطيني وصور الأسرى المضربين عن الطعام ورددوا هتافات تطالب المجتمع الدولي بضرورة التحرك الفوري للإفراج عنهم ووقف انتهاكات الاحتلال المستمرة بحق الأسرى.

ويواصل سبعة أسرى إضرابهم عن الطعام احتجاجا على جرائم الاحتلال كما يواجه نحو 5 آلاف أسير فلسطيني داخل معتقلات الاحتلال ظروف اعتقال قاسية بينهم 600 أسير بحاجة إلى تدخل علاجي عاجل.