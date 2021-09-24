أسعار النفط تتجاوز 78 دولاراً للمرة الأولى منذ تشرين الأول 2018

نيويورك-سانا

شهدت أسعار النفط العالمية اليوم ارتفاعاً غير مسبوق بعد أن تجاوز سعر برميل “برنت” 78 دولاراً وهي المرة الاولى التي يصل إلى هذا السعر منذ تشرين الأول 2018.

وذكرت رويترز أن سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني لنفط “برنت” بلغ 78.12 دولاراً للبرميل بارتفاع نسبته 1.13 بالمئة.

كما ارتفع سعر العقود الآجلة لشهر تشرين الثاني لنفط “غرب تكساس الوسيط” الى 74.11 دولاراً للبرميل اي بنسبة 1.11 بالمئة.

وتواصل أسعار النفط ارتفاعها منذ مطلع شهر أيلول الجاري إذ وقعت اضطرابات في إنتاج النفط وإمداداتها نتيجة الأعاصير.