روسيا تؤكد دعمها لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية

موسكو-سانا

جددت روسيا التأكيد على دعمها لسيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية وحق اللبنانيين في اتخاذ قرارات في جميع قضايا الأجندة الوطنية دون تدخل خارجي.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف اليوم قوله في بيان إن “الجانب الروسي رحب بانتهاء عملية تشكيل الحكومة اللبنانية برئاسة رئيس الوزراء نجيب ميقاتي .. وفي هذا الصدد تم الإعراب عن الأمل في التغلب في أقرب وقت ممكن على الأزمة الاجتماعية والاقتصادية الحادة في هذا البلد”.

وكان الرئيس اللبناني ميشال عون وقع على مرسوم تشكيل الحكومة برئاسة ميقاتي في 10 أيلول الجاري.