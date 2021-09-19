خطيب زاده: انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي يدل على فشل عزلها

طهران-سانا

أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده أن انضمام إيران إلى منظمة شنغهاي للتعاون يدل على انتهاء وفشل الضغوط الرامية إلى فرض عزلة عليها على المستوى الدولي .

وقال خطيب زاده في مؤتمره الصحفي الأسبوعي اليوم إن على الإدارة الأميركية أن تثبت مصداقيتها بخصوص الاتفاق النووي وأن تلتزم ببنوده وتنفذه بالكامل مؤكداً أنها السبب الرئيس في عرقلته.

وأوضح خطيب زاده أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان سيتوجه غداً إلى نيويورك للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيلتقي على هامش الاجتماعات بـ 45 شخصية سياسية ولا سيما وزراء خارجية دول 4 زائد 1 المعنية بالاتفاق النووي مع إيران مبيناً أن الوزير لا يخطط للقاء المسؤولين الأميركيين .