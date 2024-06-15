لوكاشينكو: بيلاروس ستقدم مساهمة عملية في عدد من القضايا عبر منظمة شنغهاي

مينسك-سانا

أعلن رئيس بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده بعد انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون تعتزم المساهمة بشكل عملي في ضمان الأمن الأوراسي ومكافحة الانفصالية والتطرف والإرهاب.

ونقلت وكالة تاس عن لوكاشينكو قوله في تهنئة إلى أمين عام منظمة شنغهاي للتعاون تشانغ مينغ بمناسبة الذكرى الثالثة والعشرين لتأسيس المنظمة: “قريباً جداً ستصبح جمهورية بيلاروس العضو العاشر في منظمة شنغهاي للتعاون، نحن نعتزم بشدة تقديم مساهمة عملية في التعاون في قضايا الأمن الأوراسي والتنمية المستدامة والمشاركة في ربط طرق النقل والآليات المالية والتعاون الصناعي والاتصالات الإنسانية، وكذلك مكافحة قوى الشر الثلاث الانفصالية والتطرف والإرهاب”.

يشار إلى أن بيلاروس أكملت الإجراءات اللازمة لإضفاء الطابع الرسمي على انضمامها إلى منظمة شنغهاي للتعاون التي تضم في عضويتها روسيا والهند وإيران وكازاخستان وقرغيزستان والصين وباكستان وطاجيكستان وأوزبكستان.

ومن المتوقع أن يتم إضفاء الطابع الرسمي على عضوية مينسك الكاملة في المنظمة خلال قمة المنظمة التي ستعقد في الـ 4 من تموز القادم في أستانا.

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