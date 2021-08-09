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قوات النظام التركي تقصف شمال العراق

2021-08-08

بغداد-سانا

قصفت قوات النظام التركي بالمدفعية مناطق عدة في محافظة دهوك شمال العراق ما أدى إلى نزوح عوائل عراقية ووقوع أضرار مادية كبيرة في ممتلكاتهم.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية “واع” عن مدير ناحية بانكي زاخو فرهاد محمود قوله “إن قرى تابعة لناحية بانكي تعرضت لقصف مدفعي تركي ما أدى إلى أضرار مادية كبيرة و نزوح للعوائل”.

وأشار محمود إلى أن القصف التركي مستمر وبشكل دوري على القرى ولا يمكن الآن تحديد الخسائر بشكل كامل لكون المناطق حدودية ويصعب الوصول لها.

ويعتدي النظام التركي بين الفينة والأخرى على أراض في شمال العراق مستبيحاً سيادته بذريعة استهداف “حزب العمال الكردستاني”.

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