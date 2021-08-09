عرض فني لفرقة أوركيديا في سلمية احتفاء بأداء الرئيس الأسد للقسم الدستوري

حماة-سانا

قدمت فرقة أوركيديا للفنون الشعبية عرضاً فنياً تضمن عدة فقرات راقصة تعبر عن انتصارات الجيش العربي السوري وصمود السوريين بوجه الحصار واحتفاء بأداء السيد الرئيس بشار الأسد للقسم الدستوري وذلك في صالة سلمية الرياضية.

العرض الذي قدم ضمن احتفالية محافظة حماة قسمك وعهدنا تحدث عنه علي ضعون المشرف على فرقة أوركيديا بأنه شمل ست 6 لوحات فنية راقصة عبرت عن فرحة السوريين باختيار من يمثل السوريين وينهض معهم لإعمار سورية لافتاً إلى أن مدينة سلمية التي يقام الحفل على أرضها صبرت وصمدت في وجه الإرهاب.

وتحدثت رائدة عاقولة عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة أن الفعالية الفنية تأتي بمناسبة أداء الرئيس الأسد القسم الدستوري وعيد الجيش العربي السوري.

ولفت علي خلف من أهالي سلمية إلى أن الحفل هو رساله بأن سورية صامدة وأنها اختارت الشخص الذي يمثل كل مكوناتها معتبراً أن تقديم هذا العرض في سلمية له رمزيته باعتبار أن هذه المدينة من إرث ثقافي عريق ولوقوفها بوجه التنظيمات التكفيرية.

محي الدين فهد