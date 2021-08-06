وصول شحنة أولى من التجهيزات الأساسية إلى محطة توليد حلب الحرارية

حلب-سانا

وصلت اليوم شحنة أولى من التجهيزات الأساسية اللازمة لإعادة تأهيل محطة توليد حلب الحرارية حيث تمت المباشرة بتركيبها استكمالاً لعمليات إعادة التأهيل التي تجري في المحطة.

وأشارت وزارة الكهرباء في بيان نشرته اليوم إلى أن التجهيزات شملت أنظمة التحكم ومضخات تغذية المرجل ومبردات الزيت الخاصة بها، إضافة لتأهيل نظام التوتر المتوسط بالكامل في المحطة وصيانة قطع المولدة الخامسة.

ولفتت الوزارة إلى أن وصول التجهيزات إلى محطة كهرباء حلب يتزامن مع وصول شحنة من التجهيزات إلى مشروع محطة توليد الرستين في اللاذقية وذلك في سياق الدعم الحكومي المقدم وتنفيذاً لاستراتيجية وزارة الكهرباء في إعادة تأهيل محطات توليد الكهرباء المتضررة جراء التخريب الإرهابي.

يشار إلى أن وزارة الكهرباء وقعت خلال شهر كانون الثاني الماضي عقداً مع إحدى الشركات من الدول الصديقة لإعادة تأهيل المجموعتين الأولى والخامسة في محطة توليد حلب الحرارية ما يسهم برفد الشبكة الكهربائية بحدود 400 ميغا واط وبكلفة 123 مليون يورو.