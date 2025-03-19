وزارة الكهرباء تعلن عن توريد محولّة كهربائيّة جديدة ‌‏إلى المدينة الصناعية ‏بحلب‏ ‏

دمشق-سانا ‏

أعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن توريد محولة كهربائية جديدة بجهد ‌‏230/66 ك.ف، واستطاعة 125 ميغاواط ‏إلى محطة التحويل ‏R1‌‏ في المدينة ‏الصناعية بحلب، ما سيضاعف قدرتها ‏الإجمالية من 125 ميغاواط إلى 250 ‏ميغاواط، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على ‏الطاقة.‏

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وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن هذا التعزيز يسهم في تحسين ‏استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين تغذية ‏موثوقة للمنشآت الصناعية، ‏وخصوصاً للفئتين الثانية والثالثة، ما يدعم عجلة ‏الإنتاج، ويعزز الخدمات ‏المقدمة للقطاع الصناعي في ‏المدينة الصناعية بحلب.‏

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