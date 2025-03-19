وزارة الكهرباء تعلن عن توريد محولّة كهربائيّة جديدة ‌‏إلى المدينة الصناعية ‏بحلب‏ ‏

دمشق-سانا
أعلنت وزارة الكهرباء اليوم عن توريد محولة كهربائية جديدة بجهد 230/66 ك.ف، واستطاعة 125 ميغاواط إلى محطة التحويل R1 في المدينة الصناعية بحلب، ما سيضاعف قدرتها الإجمالية من 125 ميغاواط إلى 250 ميغاواط، وذلك في إطار دعم القطاع الصناعي وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة.
وذكرت الوزارة عبر قناتها على التلغرام أن هذا التعزيز يسهم في تحسين استقرار الشبكة الكهربائية، وتأمين تغذية موثوقة للمنشآت الصناعية، وخصوصاً للفئتين الثانية والثالثة، ما يدعم عجلة الإنتاج، ويعزز الخدمات المقدمة للقطاع الصناعي في المدينة الصناعية بحلب.
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