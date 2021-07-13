صحفي تركي: أردوغان بصدد نقل مرتزقته الإرهابيين إلى أفغانستان

أنقرة-سانا

أكد الصحفي التركي فهيم تاشتكين أن رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان سينقل مرتزقته الإرهابيين من شمال سورية إلى أفغانستان كما نقلهم سابقاً إلى ليبيا ومنطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها بين أرمينيا وأذربيجان.

وقال تاشتكين في مقابلة مع قناة “ايه ار تي اي ون” إن أردوغان اتفق مع الرئيس الأمريكي جو بايدن على إرسال الجيش التركي إلى افغانستان بعد انسحاب القوات الأمريكية والأطلسية من هناك كما أنه لن يتردد في إرسال المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى أفغانستان موضحاً أن هذه العملية لن تتم بشكل مباشر بل ستقوم بها شركات أمنية خاصة على شاكلة تلك التي نقلت وزودت الإرهابيين بالأسلحة في سورية بما فيها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي.

وأكد تاشتكين أنه ليس من الصعب على أردوغان الاتفاق حول هذا الأمر لأنه يحمي كل التنظيمات الإرهابية في إدلب بما فيها “جبهة النصرة” الإرهابية والتي هي امتداد لتنظيم القاعدة الإرهابي الحليف السابق لطالبان وتضم الآلاف من المسلحين من الشيشان والإويغور الصينيين ومناطق أخرى من العالم.

وأعلنت أرمينيا في أكثر من مناسبة أن هناك أدلة قاطعة على قيام النظام التركي بتجنيد ونقل مرتزقة من سورية إلى أذربيجان فيما أكدت تقارير إعلامية قيام أردوغان بإرسال مئات المرتزقة من سورية للمشاركة في المعارك في إقليم قره باغ.

وسبق أن وثقت تقارير إعلامية كثيرة إرسال رئيس النظام التركي آلاف المرتزقة الإرهابيين من شمال سورية إلى ليبيا برفقة جنود أتراك وبدعم وتمويل من مشيخة قطر لدعم ميليشيات حكومة الوفاق هناك.